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Майти-экспресс! 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Майти-экспресс!
Киноафиша Сериалы Майти-экспресс! Сезоны Сезон 4

Mighty Express 0+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 52 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Майти-экспресс!»

В 4 сезоне сериала «Майти-экспресс» команда отважных поездов продолжает стоять на страже безопасности и радости своих пассажиров. На сей раз, Нейт и Нико должны доставить надувного дракона на съемки фильма о средневековых рыцарях. Однако насос оказывается неисправным, и декорация надувается раньше времени. Теперь отвезти ее на место будет гораздо сложнее. Также в этом сезоне паровозики участвуют в шоу мыльных пузырей, устраивают День рождения Джейдена, доставляют на местную ферму нового быка-чемпиона Большого Барта, разрабатывают модель вулкана для городской научной ярмарки и попадают во множество приключений.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий сериала Майти-экспресс! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Рыцарь и дракон Knight Knight Dragon
Сезон 4 Серия 1
27 июля 2021
Проблемы с пузырями Bubble Trouble
Сезон 4 Серия 2
27 июля 2021
Свинки в домике The Piggies Rock the House
Сезон 4 Серия 3
27 июля 2021
Безумное путешествие Большого Барта Big Bart's Wild Ride
Сезон 4 Серия 4
27 июля 2021
Супервулкан Volcano Kablamo
Сезон 4 Серия 5
27 июля 2021
Зажигательные пингвины Брока Brock's Rock-in Penguins
Сезон 4 Серия 6
27 июля 2021
Дзыньк! Clank!
Сезон 4 Серия 7
27 июля 2021
Майло и звездное небо Milo Reaches for the Stars
Сезон 4 Серия 8
27 июля 2021
График выхода всех сериалов
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