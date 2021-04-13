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Майти-экспресс! 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Майти-экспресс!
Киноафиша Сериалы Майти-экспресс! Сезоны Сезон 3

Mighty Express 0+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 52 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Майти-экспресс!»

В 3 сезоне сериала «Майти-экспресс» Майло получает сразу два срочных задания в противоположных концах железной дороги. Паровозик боится, что не успеет справиться с возложенной на него ответственностью, поэтому идет на рискованный шаг. Он решает прикрепить к своей раме ракетный ускоритель, чтобы получить невиданную для поезда суперскорость. Однако эта «гениальная» идея чуть было не оборачивается трагедией, когда его колеса начинают искрить, а рельсы под ним – ломаться. Друзья уже спешат на помощь Майло, не забывая и о своих важных делах: устроить пикник, почистить музейные доспехи и раздобыть рецепт фирменного чили.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий сериала Майти-экспресс! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Ракета и переполох Rocket & Roll
Сезон 3 Серия 1
13 апреля 2021
Погрузчик Нэйт везет апчхи Freight Nate's Achoo-choo
Сезон 3 Серия 2
13 апреля 2021
Время рыцарей Knight Time
Сезон 3 Серия 3
13 апреля 2021
Канатная дорога Offline Zipline
Сезон 3 Серия 4
13 апреля 2021
Дилемма с доставкой Delivery Dilemma
Сезон 3 Серия 5
13 апреля 2021
Липкая ситуация Sticky Situation
Сезон 3 Серия 6
13 апреля 2021
Нэйт спешит на помощь Nate's Crushing It
Сезон 3 Серия 7
13 апреля 2021
Тайна пропавшей древесины Mystery of the Missing Wood
Сезон 3 Серия 8
13 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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