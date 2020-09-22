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Майти-экспресс! 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Майти-экспресс!
Киноафиша Сериалы Майти-экспресс! Сезоны Сезон 1

Mighty Express 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Майти-экспресс!»

В 1 сезоне сериала «Майти-экспресс» команда поездов-супергероев получает новое сверхсрочное задание. Свиньи поп-звезды опаздывают на собственные гастроли и нуждаются в быстром и надежном транспорте, чтобы добраться до музыкальной ярмарки в соседнем городке. Доставить их на сцену вызывается малютка Фэй, но у нее не вовремя отказывают тормоза. Нейту приходится отправиться за помощью, пока она не врезалась в город или не задавила кого-нибудь. Также поездам придется развезти по книжным магазинам новый выпуск комикса «Супер-Поезд», справиться со своими тайными страхами и доставить секретный груз.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий сериала Майти-экспресс! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Нэйт отправляется в погоню Great Nate Chase
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2020
Супер-Нэйт Super Nate
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2020
Тоннель с летучими мышами Bat Cave Tunnel
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2020
Выступление Liza Live
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2020
Переполох с мячами How the Ball Bounces
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2020
Падающая башня Toppling Tower
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2020
Спасители попкорна Pop Stars
Сезон 1 Серия 7
22 сентября 2020
Гигантский пончик Donutty Day
Сезон 1 Серия 8
22 сентября 2020
Новый аттракцион Let It Ride
Сезон 1 Серия 9
22 сентября 2020
Хэллоуин в городе Nate's Fright Night
Сезон 1 Серия 10
22 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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