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Майти-экспресс! 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Майти-экспресс!
Киноафиша Сериалы Майти-экспресс! Сезоны Сезон 2

Mighty Express 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Майти-экспресс!»

Во 2 сезоне сериала «Майти-экспресс» в городке, где обитают паровозы и их машинисты, отмечают День всех влюбленных. Мэнди получает особое задание – доставить все открытки с сокровенными признаниями на станцию к Центральной площади. Она так гордится, что эту миссию поручили именно ей, что отказывается звать друзей на помощь. Из-за своего тщеславия паровозик не справляется с заданием и теряет половину конвертов и пакетов. Теперь поездам нужно объединиться, чтобы обыскать все окрестности и не упустить ни одного бесценного письма. Кроме того, в этом сезоне в городке пройдет Фестиваль свиней, а Нико и Брок обнаружат таинственную карту.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий сериала Майти-экспресс! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Паровоз любви Chug-a-Love Day
Сезон 2 Серия 1
2 февраля 2021
Хрю-черинка Oink-a-Palooza
Сезон 2 Серия 2
2 февраля 2021
Сокровища царя Туту The Treasure of King Toot
Сезон 2 Серия 3
2 февраля 2021
Экспресс для осьминога Octopus Express
Сезон 2 Серия 4
2 февраля 2021
Сюрприз для козлика Get That Goat
Сезон 2 Серия 5
2 февраля 2021
Майлозавр Milosaurus
Сезон 2 Серия 6
2 февраля 2021
Брок и большущие балки Brock's Beam Scheme
Сезон 2 Серия 7
2 февраля 2021
Суета с шариками Balloon Hullabaloo
Сезон 2 Серия 8
2 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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