Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Майти-экспресс! 2020, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Майти-экспресс!
Киноафиша Сериалы Майти-экспресс! Сезоны Сезон 5

Mighty Express 0+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 52 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Майти-экспресс!»

В 5 сезоне сериала «Майти-экспресс» непоседливые мультяшные поезда и их машинисты вновь попадают в большое приключение. Брок, Майло и Нико играют в прятки и случайно находят на железной дороге потерянный Золотой Дилижанс, полный слитков и других драгоценностей. Доставить сокровище в город поручают Рэду, но Мэнди не хочет, чтобы ему доставалась вся слава, поэтому решает присоединиться к миссии. Конечно же, ребята сталкиваются с непредвиденными препятствиями. Также в этом сезоне поезда должны доставить большую партию пиццы, построить крупнейшую в Трексвилле цепочку домино и вернуть любимого резинового утенка Крошки Кита.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Майти-экспресс! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Шериф Рэд Sheriff Red
Сезон 5 Серия 1
12 октября 2021
День пиццы Pizza Day
Сезон 5 Серия 2
12 октября 2021
Эффект домино The Domino Effect
Сезон 5 Серия 3
12 октября 2021
Утиный экспресс Quack Express
Сезон 5 Серия 4
12 октября 2021
Могучая мельница A Mighty Windmill
Сезон 5 Серия 5
12 октября 2021
Робот в бегах Robot on the Run
Сезон 5 Серия 6
12 октября 2021
Доставка собачьей будки Dog house Delivery
Сезон 5 Серия 7
12 октября 2021
Обезьяна и гаечный ключ Monkey Wrench
Сезон 5 Серия 8
12 октября 2021
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше