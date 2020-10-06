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Беременна в 16 (2009), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 6

16 and Pregnant 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 6 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 6 сезоне шоу «Беременна в 16» девушки-подростки, которые слишком рано стали матерями, расскажут о шокирующих условиях своей жизни, поделятся историями о неожиданных разрывах, помолвках и семейных распрях. Главные героини готовы рассказать обо всем, что случились после того, как отключились камеры. Нахальная девчонка-подросток из Среднего Запада лишилась доверия своих родителей после того, как нарушила правила, установленные в их доме. Излечившейся от диабета девочке приходится совмещать обязанности молодой матери и... мачехи. Южанка пытается наладить отношения с мамой, которая борется с серьезной зависимостью.

Рейтинг шоу

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3.2 IMDb
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Список серий 6-го сезона телешоу «Беременна в 16» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мадисен Madisen
Сезон 6 Серия 1
6 октября 2020
Рашель Rachelle
Сезон 6 Серия 2
13 октября 2020
Мэдди Maddie
Сезон 6 Серия 3
20 октября 2020
Кэмрин Camryn
Сезон 6 Серия 4
27 октября 2020
Кэш Kash
Сезон 6 Серия 5
10 ноября 2020
Кали Kali
Сезон 6 Серия 6
17 ноября 2020
Селена Selena
Сезон 6 Серия 7
16 марта 2021
Шелби Shelby
Сезон 6 Серия 8
23 марта 2021
Кайла Kyla
Сезон 6 Серия 9
30 марта 2021
Абигейл Abygail
Сезон 6 Серия 10
6 апреля 2021
Тейлор Taylor
Сезон 6 Серия 11
13 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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