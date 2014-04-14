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Беременна в 16 (2009), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 5

16 and Pregnant 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 5 сезоне шоу «Беременна в 16» Мэдди была популярной спортсменкой в своей школе в Тинли-Парке, штат Иллинойс, и гордилась собой. После тяжелого расставания со своим молодым человеком Мэдди долго приходила в себя, после чего встретила Коди. Они вступили в интимную связь, зная друг друга всего полчаса, и Мэдди забеременела. Ее мама убеждена, что дом слишком мал, чтобы вместить всех, и заявляет Мэдди, что ей придется переехать через месяц после рождения ребенка. Придется ли Мэдди переехать к молодому человеку, которого она едва знает, если он является отцом ее будущего ребенка?

Рейтинг шоу

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3.2 IMDb
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Список серий 5-го сезона телешоу «Беременна в 16» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мэдди Maddy
Сезон 5 Серия 1
14 апреля 2014
Отомн Autumn
Сезон 5 Серия 2
21 апреля 2014
Милина Millina
Сезон 5 Серия 3
28 апреля 2014
Арианна Arianna
Сезон 5 Серия 4
5 мая 2014
Саммер Summer
Сезон 5 Серия 5
12 мая 2014
Карли Karley
Сезон 5 Серия 6
19 мая 2014
Алеа Aleah
Сезон 5 Серия 7
26 мая 2014
Джазмин Jazmin
Сезон 5 Серия 8
2 июня 2014
Савон Savon
Сезон 5 Серия 9
9 июня 2014
Джордан Jordan
Сезон 5 Серия 10
9 июня 2014
Кортни Courtney
Сезон 5 Серия 11
16 июня 2014
Саванна Savannah
Сезон 5 Серия 12
16 июня 2014
График выхода всех сериалов
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