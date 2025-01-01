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Беременна в 16
Сезоны
Беременна в 16, список сезонов
16 and Pregnant
16+
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
MTV
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
3.2
IMDb
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Список сезонов телешоу «Беременна в 16»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
11 июня 2009 - 16 июля 2009
Сезон 2 / Season 2
19 эпизодов
16 февраля 2010 - 21 декабря 2010
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
19 апреля 2011 - 21 июня 2011
Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов
27 марта 2012 - 29 мая 2012
Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов
14 апреля 2014 - 16 июня 2014
Сезон 6 / Season 6
11 эпизодов
6 октября 2020 - 13 апреля 2021
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