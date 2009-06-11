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Беременна в 16 (2009), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 1

16 and Pregnant 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 1 сезоне шоу «Беременна в 16» до того, как она узнала, что беременна, Мэйси была отличницей из Чаттануги. Когда ее жених Райан отказался помогать с новорожденным, Мэйси решила сделать все, чтобы спасти свои отношения. В следующем выпуске героиней стала чирлидерша популярной группы поддержки из Каунсил-Блаффс, штат Айова. Когда друзья стали сплетничать о том, что она станет матерью-одиночкой, девочка бросила насыщенную школьную жизнь и начала проводить слишком много времени со своей властной матерью. Эмбер и представить себе не могла, что проведет выпускной год, переезжая к своему парню Гэри. Но внезапно узнала, что ждет ребенка.

Рейтинг шоу

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3.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Беременна в 16» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Маки Maci
Сезон 1 Серия 1
11 июня 2009
Фарра Farrah
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2009
Эмбер Amber
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2009
Эбони Ebony
Сезон 1 Серия 4
2 июля 2009
Уитни Whitney
Сезон 1 Серия 5
9 июля 2009
Кейтилинн Catelynn
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2009
График выхода всех сериалов
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