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Беременна в 16 (2009), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 3

16 and Pregnant 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 3 сезоне шоу «Беременна в 16» Джордан и ее сестра были самыми близкими друг другу людьми до того, как Джордан узнала, что она беременна. Теперь бойфренд девушки и ее сестра соревнуются за место главного человека в ее жизни. В момент, когда ей нужна поддержка, самые важные люди только добавляют стресса. В следующем выпуске девушке-подростку, ожидающей близнецов, приходится противостоять родителям, которые отказываются принять ее парня. Поскольку обе стороны категорически не желают разговаривать друг с другом, главной героине приходится сделать выбор между ними, чтобы получить поддержку, в которой она нуждается.

Рейтинг шоу

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3.2 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Беременна в 16» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Джордан Jordan
Сезон 3 Серия 1
19 апреля 2011
Дженнифер Jennifer
Сезон 3 Серия 2
26 апреля 2011
Джейми Jamie
Сезон 3 Серия 3
3 мая 2011
Даниэль Danielle
Сезон 3 Серия 4
10 мая 2011
Клеондра Cleondra
Сезон 3 Серия 5
17 мая 2011
Кайла Kayla
Сезон 3 Серия 6
24 мая 2011
Изабелла Izabella
Сезон 3 Серия 7
31 мая 2011
Кианна Kianna
Сезон 3 Серия 8
7 июня 2011
Тейлор Taylor
Сезон 3 Серия 9
14 июня 2011
Элли Allie
Сезон 3 Серия 10
21 июня 2011
График выхода всех сериалов
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