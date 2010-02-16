Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Беременна в 16 (2009), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 2

16 and Pregnant 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Беременна в 16»

Во 2 сезоне шоу «Беременна в 16» старшеклассница из Северной Каролины всегда любила вечеринки. После того как она забеременела и поняла, что ее бойфренд из дальнего зарубежья не приедет, перед ней встала необходимость принять непростое решение. Никки любит проводить время со своими друзьями. Однако ребята недолюбливали ее бойфренда Джоша, который вел себя неуважительно и часто доставлял девушке неприятности. Сможет ли Никки убедить своих друзей и семью, что Джош достоин быть отцом их сына? В следующем выпуске Валерия захочет подарить своему ребенку семью, которой у нее самой никогда не было.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
3.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона телешоу «Беременна в 16» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Дженель Jenelle
Сезон 2 Серия 1
16 февраля 2010
Никколе Nikkole
Сезон 2 Серия 2
23 февраля 2010
Валери Valerie
Сезон 2 Серия 3
2 марта 2010
Челси Chelsea
Сезон 2 Серия 4
9 марта 2010
Лори Lori
Сезон 2 Серия 5
16 марта 2010
Саманта Samantha
Сезон 2 Серия 6
23 марта 2010
Николь Nicole
Сезон 2 Серия 7
30 марта 2010
Лия Leah
Сезон 2 Серия 8
6 апреля 2010
Лиззи Lizzie
Сезон 2 Серия 9
13 апреля 2010
Кейлин Kailyn
Сезон 2 Серия 10
20 апреля 2010
Брук Brooke
Сезон 2 Серия 11
26 октября 2010
Фелиция Felicia
Сезон 2 Серия 12
2 ноября 2010
Эмили Emily
Сезон 2 Серия 13
9 ноября 2010
Маркай Markai
Сезон 2 Серия 14
16 ноября 2010
Обри Aubrey
Сезон 2 Серия 15
23 ноября 2010
Кристинна Christinna
Сезон 2 Серия 16
30 ноября 2010
Кайла Kayla
Сезон 2 Серия 17
7 декабря 2010
Меган Megan
Сезон 2 Серия 18
14 декабря 2010
Эшли Ashley
Сезон 2 Серия 19
21 декабря 2010
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше