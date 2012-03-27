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Беременна в 16 (2009), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Беременна в 16
Киноафиша Сериалы Беременна в 16 Сезоны Сезон 4

16 and Pregnant 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Беременна в 16»

В 4 сезоне шоу «Беременна в 16» главной героиней становится Маккензи Дутит — 16-летняя чирлидерша из Майами, которая ждет ребенка от своего парня Джоша Макки. 12 сентября 2011 года Дутит родила мальчика Гэннона Дьюэйна Макки с помощью кесарева сечения. Выпуск посвящен трудным решениям, которые Дутит и Макки должны принять в своем новом статусе родителей. Дутит предстоит отказаться от участия в группе поддержки, а Макки вынужден забыть в верховой езде. В следующем выпуске главной героиней становится Кэтти, которая собиралась поступать в колледж и обожала гонки на квадроциклах с друзьями. Но беременность заставила ее изменить приоритеты.

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3.2 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Беременна в 16» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Маккензи Mackenzie
Сезон 4 Серия 1
27 марта 2012
Кэти Katie
Сезон 4 Серия 2
27 марта 2012
Бриана Briana
Сезон 4 Серия 3
3 апреля 2012
Линдси Lindsey
Сезон 4 Серия 4
10 апреля 2012
Алекс Alex
Сезон 4 Серия 5
17 апреля 2012
Джордан Jordan
Сезон 4 Серия 6
24 апреля 2012
Миранда Myranda
Сезон 4 Серия 7
1 мая 2012
Хоуп Hope
Сезон 4 Серия 8
8 мая 2012
Сара Sarah
Сезон 4 Серия 9
15 мая 2012
Сабрина Sabrina
Сезон 4 Серия 10
15 мая 2012
Девон Devon
Сезон 4 Серия 11
22 мая 2012
Кристина Kristina
Сезон 4 Серия 12
29 мая 2012
График выхода всех сериалов
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