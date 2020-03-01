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Соммердаль 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Соммердаль
Киноафиша Сериалы Соммердаль Сезоны Сезон 1

Sommerdahl 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соммердаль»

В 1 сезоне сериала «Соммердаль» действие происходит в датском прибрежном городке. В центре событий оказывается мужчина средних лет по имени Дэн Соммердаль, который занимается расследованием убийства вместе со своей супругой, криминалистом Марианной, и близким приятелем, детективом Флеммингом Торпом. Дэна на протяжении многих лет волновала только его работа, их брак с Марианной давно находится на грани распада. Спустя некоторое время Дэн замечает, что его конкурентом в борьбе за сердце жены является не кто иной, как лучший друг Флемминг. При этом героям приходится работать втроем, чтобы найти преступника.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Соммердаль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Пока смерть не разлучит нас - Часть 1 Til døden os skiller - del 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2020
Пока смерть не разлучит нас - Часть 2 Til døden os skiller - del 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2020
Контакт искал ... - Часть 1 Kontakt søges... - del 1
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2020
Контакт искал ... - Часть 2 Kontakt søges... - del 2
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2020
Возмездие - Часть 1 Gengældelsen - del 1
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2020
Возмездие - Часть 2 Gengældelsen - del 2
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2020
Фатальная самоцель - Часть 1 Fatalt selvmål - del 1
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2020
Фатальная самоцель - Часть 2 Fatalt selvmål - del 2
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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