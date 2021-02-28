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Соммердаль 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Соммердаль
Киноафиша Сериалы Соммердаль Сезоны Сезон 2

Sommerdahl 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Соммердаль»

Во 2 сезоне сериала «Соммердаль» приключения Дэна Соммердаля продолжаются. Он готов сделать все, чтобы вновь добиться расположения своей супруги Марианны. Но сначала ему придется отыскать человека, ответственного за убийство всемирно известного музыканта. Воспользовавшись неожиданной помощью, Дэн и Флемминг выходят на след нескольких женщин, которые испытывали чувства к убитому. Спустя некоторое время жертвой оказывается школьный преподаватель народной школы, который, как выяснилось позднее, имел романтическую связь с кем-то из сотрудников правоохранительных органов.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Соммердаль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Потерянные мечты - Часть 1 Tabte drømme - del 1
Сезон 2 Серия 1
28 февраля 2021
Потерянные мечты - Часть 2 Tabte drømme - del 2
Сезон 2 Серия 2
7 марта 2021
Любовь терпит (почти) все - Часть 1 Kærligheden tåler (næsten) alt - del 1
Сезон 2 Серия 3
14 марта 2021
Любовь терпит (почти) все - Часть 2 Kærligheden tåler (næsten) alt - del 2
Сезон 2 Серия 4
21 марта 2021
Кто наказывает, тот любит - Часть 1 Den man tugter, elsker man - del 1
Сезон 2 Серия 5
28 марта 2021
Кто наказывает, тот любит - Часть 2 Den man tugter, elsker man - del 2
Сезон 2 Серия 6
4 апреля 2021
Когда цель оправдывает средства - Часть 1 Når målet helliger midlet - del 1
Сезон 2 Серия 7
11 апреля 2021
Когда цель оправдывает средства - Часть 2 Når målet helliger midlet - del 2
Сезон 2 Серия 8
18 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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