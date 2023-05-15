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Соммердаль 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Соммердаль
Киноафиша Сериалы Соммердаль Сезоны Сезон 4

Sommerdahl 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 4-й сезон сериала «Соммердаль»

В 4-м сезоне сериала «Соммердаль» продолжается история о детективе по имени Дэн Зоммердал. Напомним, в предыдущем сезоне Дэн столкнулся со смертью матери. Также он узнал, что его бывшая супруга и экс-приятель сошлись. Торпа собираются перевести на другой участок. Кто-то убивает мужчину в гидрокостюме, столкнув с высотки. Еще одного человека, который создал морской проект и получил одобрение у администрации города, нашли в лодке посреди моря. Возле аббатства умерла монахиня, сестра которой порицала ее желание служить Богу. Хозяйка дорогой собаки умерла прямо за рулем машины, пес таинственно исчез.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Соммердаль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Награда и наказание - часть 1 Belønning og straf - del 1
Сезон 4 Серия 1
15 мая 2023
Награда и наказание - часть 2 Belønning og straf - del 2
Сезон 4 Серия 2
22 мая 2023
Пахнет рыбой - часть 1 Det lugter af fisk - del 1
Сезон 4 Серия 3
29 мая 2023
Пахнет рыбой - часть 2 Det lugter af fisk - del 2
Сезон 4 Серия 4
5 июня 2023
Садись обратно на лошадь - часть 1 Op på hesten igen - del 1
Сезон 4 Серия 5
12 июня 2023
Садись обратно на лошадь - часть 2 Op på hesten igen - del 2
Сезон 4 Серия 6
19 июня 2023
Хороший человек - часть 1 Det gode menneske - del 1
Сезон 4 Серия 7
26 июня 2023
Хороший человек - часть 2 Det gode menneske - del 2
Сезон 4 Серия 8
3 июля 2023
График выхода всех сериалов
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