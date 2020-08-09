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Постер к сериалу Соммердаль
Киноафиша Сериалы Соммердаль Сезоны
Соммердаль (2020 - …), список сезонов Sommerdahl
Год выпуска 2020
Страна Дания/Германия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал TV 2 Charlie
Список сезонов сериала «Соммердаль »
Соммердаль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Соммердаль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Соммердаль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
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