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Соммердаль 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Соммердаль
Киноафиша Сериалы Соммердаль Сезоны Сезон 3

Sommerdahl 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Соммердаль»

В 3 сезоне сериала «Соммердаль» история Дэна Соммердаля продолжается. Сотрудники отдела по расследованию убийств бросили все силы на то, чтобы отыскать улики по делу о погибшем мужчине. Он являлся примерным семьянином, и у криминалистов не сразу появляются версии относительно того, кому мог помешать этот человек. Дэн Соммердаль по-прежнему вынужден общаться со своим другом – детективом Флеммингом. При этом главный герой до сих пор не знает, какие отношения связывают Флемминга и его экс-супругу Марианну. Но чувства Дэна к бывшей жене все еще дают о себе знать. Впереди героев ждет множество захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Соммердаль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Подавленные эмоции - Часть 1 Fortrængte følelser - del 1
Сезон 3 Серия 1
13 марта 2022
Подавленные эмоции - Часть 2 Fortrængte følelser - del 2
Сезон 3 Серия 2
20 марта 2022
Северные Канны - Часть 1 Nordens Cannes - del 1
Сезон 3 Серия 3
27 марта 2022
Северные Канны - Часть 2 Nordens Cannes - del 2
Сезон 3 Серия 4
3 апреля 2022
Для Бога и страны - Часть 1 For Gud og fædreland - del 1
Сезон 3 Серия 5
10 апреля 2022
Для Бога и страны - Часть 2 For Gud og fædreland - del 2
Сезон 3 Серия 6
17 апреля 2022
Натуралы играют лучше всех - Часть 1 Fair Play - Del 1
Сезон 3 Серия 7
24 апреля 2022
Натуралы играют лучше всех - Часть 2 Fair Play - Del 2
Сезон 3 Серия 8
1 мая 2022
График выхода всех сериалов
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