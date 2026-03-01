Оповещения от Киноафиши
Соммердаль 2020 - 2026, 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Соммердаль
Сезоны
Сезон 7
Sommerdahl
18+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
15 марта 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
График выхода новых серий Соммердаль 7 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
TBA
Сезон 7
Серия 1
15 марта 2026
TBA
Сезон 7
Серия 2
22 марта 2026
TBA
Сезон 7
Серия 3
TBA
TBA
Сезон 7
Серия 4
TBA
TBA
Сезон 7
Серия 5
TBA
TBA
Сезон 7
Серия 6
TBA
TBA
Сезон 7
Серия 7
TBA
TBA
Сезон 7
Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
