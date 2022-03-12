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Срок давности 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Срок давности
Киноафиша Сериалы Срок давности Сезоны Сезон 1

Срок давности 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Срок давности»

В 1 сезоне сериала «Срок давности» майор полиции Анна Светлова готовится уйти на заслуженную пенсию. Она много лет проработала на опасной должности участкового полицейского в небольшом южном городе, раскрыла множество дел и заслужила уважение коллег. Одного Аня не успела за свою увлекательную жизнь – обзавестись мужем и детьми. Однако торжественный уход на пенсию срывается. В отделение Ани направляют юную «замену» для нее – лейтенанта Дашу Кашину, на которую женщина никак не может оставить все свои дела. Кроме того, в город приезжает столичный художник, который случайно находит в речке труп.

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Список серий 1-го сезона сериала «Срок давности» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2022
График выхода всех сериалов
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