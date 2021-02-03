В 1 сезоне сериала «Довольно сложные дела» в центре событий оказываются две 40-летние женщины, которые работают в правоохранительных органах. Сэм Вазовски является сотрудником отдела по борьбе с бандитизмом и противозаконным оборотом оружия, а сыщица Келли Дафф борется с наркобизнесом. Обе героини имеют большой профессиональный опыт, волевой характер и... явные трудности в личных отношениях. Впервые им доводится поработать в качестве напарниц. Объединив усилия, женщины обнаруживают, что используют совершенно разные методы во время расследования, и поначалу между ними нарастает конфликт.