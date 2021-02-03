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Довольно сложные дела 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Довольно сложные дела
Киноафиша Сериалы Довольно сложные дела Сезоны Сезон 1

Pretty Hard Cases
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Довольно сложные дела»

В 1 сезоне сериала «Довольно сложные дела» в центре событий оказываются две 40-летние женщины, которые работают в правоохранительных органах. Сэм Вазовски является сотрудником отдела по борьбе с бандитизмом и противозаконным оборотом оружия, а сыщица Келли Дафф борется с наркобизнесом. Обе героини имеют большой профессиональный опыт, волевой характер и... явные трудности в личных отношениях. Впервые им доводится поработать в качестве напарниц. Объединив усилия, женщины обнаруживают, что используют совершенно разные методы во время расследования, и поначалу между ними нарастает конфликт.

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Список серий сериала Довольно сложные дела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Бананы Bananas
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2021
Дилз Dealz
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2021
Орехи Nuts
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2021
Перья Feathers
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2021
Дети Kids
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2021
Оружие Guns
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2021
Ритц Ritz
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2021
Цветы Flowers
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2021
Планеры Gliders
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2021
Мармеладки Jellybeans
Сезон 1 Серия 10
7 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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