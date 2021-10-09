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Довольно сложные дела
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Довольно сложные дела (2021 - …), список сезонов
Pretty Hard Cases
Год выпуска
2021
Страна
Канада
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBC
Список сезонов сериала «Довольно сложные дела»
Сезон 1 / Season 1
2021,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2022,
12 эпизодов
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