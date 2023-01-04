В 3 сезоне сериала «Довольно сложные дела» продолжаются смешные и увлекательные приключения женщин-детективов Келли Дафф и Сэм Вазовски. Несмотря на свои бесконечные внешние и внутренние различия, напарницы находят общий язык и отлично друг друга дополняют. Сэм – худенькая и чопорная канадка с северным менталитетом, а Келли – пышка-афроамериканка с громким голосом и взрывным темпераментом. Им вновь предстоит расследовать несколько дел, которые не под силу обычным полицейским. Бандиты? Серийные маньяки? Наркоторговцы? Смело вызывайте Дафф и Вазовски, они знают, что делать в безвыходной ситуации!