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Довольно сложные дела 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Довольно сложные дела
Киноафиша Сериалы Довольно сложные дела Сезоны Сезон 3

Pretty Hard Cases
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Довольно сложные дела»

В 3 сезоне сериала «Довольно сложные дела» продолжаются смешные и увлекательные приключения женщин-детективов Келли Дафф и Сэм Вазовски. Несмотря на свои бесконечные внешние и внутренние различия, напарницы находят общий язык и отлично друг друга дополняют. Сэм – худенькая и чопорная канадка с северным менталитетом, а Келли – пышка-афроамериканка с громким голосом и взрывным темпераментом. Им вновь предстоит расследовать несколько дел, которые не под силу обычным полицейским. Бандиты? Серийные маньяки? Наркоторговцы? Смело вызывайте Дафф и Вазовски, они знают, что делать в безвыходной ситуации!

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Список серий сериала Довольно сложные дела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вечная подружка невесты Always a Bridesmaid
Сезон 3 Серия 1
4 января 2023
Десять тысяч шагов Ten Thousand Steps
Сезон 3 Серия 2
11 января 2023
Красный бархат Дураг Red Velvet Durag
Сезон 3 Серия 3
18 января 2023
Обнаженные дамы Bare Naked Ladies
Сезон 3 Серия 4
25 января 2023
Рыбка по имени Дэвид Fish Called David
Сезон 3 Серия 5
1 февраля 2023
Вращай меня Spin Me Round
Сезон 3 Серия 6
8 февраля 2023
Желе из острого перца Hot Pepper Jelly
Сезон 3 Серия 7
15 февраля 2023
Вечеринка со значком сучки Badge Bitch Party
Сезон 3 Серия 8
22 февраля 2023
Правая рука - красная Right Hand Red
Сезон 3 Серия 9
1 марта 2023
Порождения привычки Creatures of Habit
Сезон 3 Серия 10
8 марта 2023
График выхода всех сериалов
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