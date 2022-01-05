Во 2 сезоне сериала «Довольно сложные дела» история двух женщин-полицейских продолжается. Они по-прежнему являются напарницами и общими усилиями справляются с организованной преступностью. Сэм и Келли работают под прикрытием в качестве бортпроводниц, чтобы получить доступ к преступной группировке из Центральной Америки, которая занимается торговлей наркотиками. Затем они расследуют дело, связанное с происхождением 3D-оружия, из которого стреляли в представителя правоохранительных органов, и объединяются с бывшим молодым человеком Келли, чтобы выявить главного подозреваемого.