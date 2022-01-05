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Довольно сложные дела 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Довольно сложные дела
Киноафиша Сериалы Довольно сложные дела Сезоны Сезон 2

Pretty Hard Cases
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Довольно сложные дела»

Во 2 сезоне сериала «Довольно сложные дела» история двух женщин-полицейских продолжается. Они по-прежнему являются напарницами и общими усилиями справляются с организованной преступностью. Сэм и Келли работают под прикрытием в качестве бортпроводниц, чтобы получить доступ к преступной группировке из Центральной Америки, которая занимается торговлей наркотиками. Затем они расследуют дело, связанное с происхождением 3D-оружия, из которого стреляли в представителя правоохранительных органов, и объединяются с бывшим молодым человеком Келли, чтобы выявить главного подозреваемого.

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Список серий сериала Довольно сложные дела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Юбки-карандаши Pencil Skirts
Сезон 2 Серия 1
5 января 2022
Пластиковые зубы Plastic Teeth
Сезон 2 Серия 2
12 января 2022
Грязное белье Dirty Laundry
Сезон 2 Серия 3
19 января 2022
Лакомства для собак Dog Treats
Сезон 2 Серия 4
26 января 2022
Резиновая подкладка Rubber Lining
Сезон 2 Серия 5
23 февраля 2022
Спасательный жилет Life Jacket
Сезон 2 Серия 6
2 марта 2022
Голубиная вечеринка Pigeon Party
Сезон 2 Серия 7
9 марта 2022
Средство от насекомых Bug Spray
Сезон 2 Серия 8
16 марта 2022
Хрустальный шар Crystal Ball
Сезон 2 Серия 9
23 марта 2022
Червячная передача Worm Drive
Сезон 2 Серия 10
30 марта 2022
Сколотые ногти Chipped Nails
Сезон 2 Серия 11
6 апреля 2022
Резка ленты Ribbon Cutting
Сезон 2 Серия 12
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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