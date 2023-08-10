Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Скрежет металла
Новости
Новости о сериале «Скрежет металла»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Скрежет металла»
Вся информация о сериале
Сериал «Скрежет металла» стал хитом стрим-сервиса Peacock
Шоу набрало 400 млн минут просмотров в премьерные выходные.
Написать
10 августа 2023 16:46
Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла»
Экранизация серии видеоигр Twisted Metal.
Написать
11 июля 2023 12:16
На Comic-Con в Сан-Диего будут представлены «Харли Квинн» и «Черепашки-ниндзя»
На фестивале также пройдут стенды, посвященные сериалам «Призраки», «Арчер» и другим проектам.
Написать
7 июля 2023 15:30
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны.
Написать
30 мая 2023 13:00
Веселый «Безумный Макс»: вышел первый тизер сериала по видеоигре Twisted Metal
В представленном ролике оглашена дата премьеры.
Написать
2 мая 2023 11:46
Завершились съемки первого сезона сериала по видеоигре Twisted Metal
Главные роли в постапокалиптическом шоу Peacock сыграли Энтони Маки и Нив Кэмпбелл.
Написать
30 августа 2022 13:27
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667