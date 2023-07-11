Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла»

В сети появился полноценный трейлер многосерийной постапокалиптической экшен-комедии «Скрежет металла», основанной на серии видеоигр Twisted Metal. В отличие от дебютного тизера, представившего персонажа Энтони Маки, новый ролик содержит много шуток и действия, а также знакомит со всеми основными героями, включая колоритного клоуна-убийцу Сладкоежку в озвучке Уилла Арнетта.

В центре сюжета — болтливый аутсайдер Джон Доу (Маки), проживающий в мире, где уже два десятилетия царит беззаконие. Главный герой получает уникальный шанс изменить свою жизнь, но для этого ему необходимо переправить загадочную правительственную посылку через опасную пустошь. По дороге он встречает неожиданную компаньонку Квайт (Стефани Беатриз) и множество препятствий в лице разнообразных мародеров и надоедливого силовика в лице агента Стоуна (Томас Хейден Черч).

В сериале также снялись Нив Кэмпбелл, Таж Воганс, Майкл Каролло, Ричард Кебрал, Дайни Родригес и Хлоя Файнмен. Шоураннером выступает Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай»). В создании сценария приняли участие авторы «Дэдпула» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Ретт Риз и Пол Верник. За производство отвечает студия Sony Pictures Television.

Премьера всех десяти эпизодов «Скрежета металла» состоится на стриминговом сервисе Peacock 27 июля.