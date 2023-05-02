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Киноафиша Новости Веселый «Безумный Макс»: вышел первый тизер сериала по видеоигре Twisted Metal

Веселый «Безумный Макс»: вышел первый тизер сериала по видеоигре Twisted Metal

2 мая 2023 11:46
Веселый «Безумный Макс»: вышел первый тизер сериала по видеоигре Twisted Metal

В представленном ролике оглашена дата премьеры.

В сети появился дебютный тизер многосерийного комедийного боевика «Скрежет металла», основанного на знаменитом консольном гоночном экшене Twisted Metal. В представленном тизере показан персонаж Энтони Маки, общая атмосфера и несколько ключевых атрибутов оригинала, а также оглашена дата премьеры. Все десять эпизодов сериала станут доступны на стриминговом сервисе Peacock 27 июля.

Главный герой постапокалиптической экшен-комедии — страдающий амнезией болтливый аутсайдер Джон Доу (Маки). Однажды ему выпадает уникальная возможность, которая может кардинально изменить его жизнь, но взамен ему приходится заплатить очень высокую цену. Протагонист соглашается перевести через опасную пустошь некий крайне ценный груз. По дороге он сталкивается с различными мародерами на жутких авто и рядом смертельных опасностей.

Вместе с Маки в актерский состав шоу вошли Томас Хейден Черч, Нив Кэмпбелл, Стефани Беатриз, Таж Воганс, Майкл Каролло, Хлоя Файнмен и Уилл Арнетт. Шоураннером проекта выступил Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай»), а в команде исполнительных продюсеров задействованы сценаристы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник.

Фото: PlayStation
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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