В 1 сезоне сериала «Не твое дело» в центре событий оказывается молодая девушка Надя, которая долгое время состояла в отношениях с самовлюбленным и деспотичным мужчиной по имени Виктор. Он ужасно обращался с ней и порой даже пускал в ход кулаки. Однажды Надя набралась решимости и ушла от него. Начать новую жизнь самостоятельно было непросто, но девушка мужественно все преодолела. Встретив бывшего возлюбленного с его новой супругой Леной, Надя хочет предупредить женщину о том, с кем та имеет дело. Но попытка поговорить заканчивается неудачей. Спустя некоторое время Надя узнает, что Лены больше нет, а Виктора обвиняют в ее убийстве.