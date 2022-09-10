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Не твое дело 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не твое дело
Киноафиша Сериалы Не твое дело Сезоны Сезон 1

Не твое дело 12+
Оригинальное название Серия 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не твое дело»

В 1 сезоне сериала «Не твое дело» в центре событий оказывается молодая девушка Надя, которая долгое время состояла в отношениях с самовлюбленным и деспотичным мужчиной по имени Виктор. Он ужасно обращался с ней и порой даже пускал в ход кулаки. Однажды Надя набралась решимости и ушла от него. Начать новую жизнь самостоятельно было непросто, но девушка мужественно все преодолела. Встретив бывшего возлюбленного с его новой супругой Леной, Надя хочет предупредить женщину о том, с кем та имеет дело. Но попытка поговорить заканчивается неудачей. Спустя некоторое время Надя узнает, что Лены больше нет, а Виктора обвиняют в ее убийстве.

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Список серий 1-го сезона сериала «Не твое дело» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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