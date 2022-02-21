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Когда закончится февраль 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Когда закончится февраль
Киноафиша Сериалы Когда закончится февраль Сезоны Сезон 1

Когда закончится февраль 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда закончится февраль»

В 1 сезоне сериала «Когда закончится февраль» молодая девушка в одиночестве идет по вечерней улице. Во дворе на нее нападают неизвестные мужчины. Они избивают и унижают героиню. Ольге Рябининой чудом удается спастись, однако этот вечер на всю жизнь остается черным пятном в ее памяти и психике. Ни поддержка родных, ни консультации специалистов не помогают ей справиться с травмой. Через несколько лет Оля решает перебороть свою боль и устраивается работать в кризисный центр для женщин, ставших жертвами насилия. Но едва ее жизнь входит в привычное русло, как прошлое вновь вторгается в ее судьбу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Когда закончится февраль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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