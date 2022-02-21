В 1 сезоне сериала «Когда закончится февраль» молодая девушка в одиночестве идет по вечерней улице. Во дворе на нее нападают неизвестные мужчины. Они избивают и унижают героиню. Ольге Рябининой чудом удается спастись, однако этот вечер на всю жизнь остается черным пятном в ее памяти и психике. Ни поддержка родных, ни консультации специалистов не помогают ей справиться с травмой. Через несколько лет Оля решает перебороть свою боль и устраивается работать в кризисный центр для женщин, ставших жертвами насилия. Но едва ее жизнь входит в привычное русло, как прошлое вновь вторгается в ее судьбу.