Любовь с иголочки
Статьи
Статьи о сериале «Любовь с иголочки»
Статьи о сериале «Любовь с иголочки»
Вся информация о сериале
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
Тайтлы из подборки объединяет одно: под них очень уютно проводить вечера.
Написать
9 сентября 2025 20:35
Концовка «Эта фарфоровая кукла влюбилась» шита белыми нитками — фанаты «громят» Reddit и требуют переписать финал
Манга завершилась несколько месяцев назад, но споры о скомканном хэппи-энде все не утихают.
Написать
9 июля 2025 19:05
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
