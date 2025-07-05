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Любовь с иголочки 2022 - 2025, 2 сезон
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Любовь с иголочки
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Сезон 2
Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
5 июля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
12
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
7.9
IMDb
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График выхода новых серий Любовь с иголочки 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Вакана Годзё, 15 лет, подросток
Wakana Gojo, 15 Years Old, Teenager
Сезон 2
Серия 1
5 июля 2025
Вы можете оснастить грудь
You Can Equip Boobs
Сезон 2
Серия 2
12 июля 2025
Я люблю сцены с кусочками жизни! ♥♥♥
I Wuuuuv Slice-of-Life Scenes! ♥♥♥
Сезон 2
Серия 3
19 июля 2025
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
26 июля 2025
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
2 августа 2025
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
9 августа 2025
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
16 августа 2025
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
23 августа 2025
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
30 августа 2025
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
6 сентября 2025
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
13 сентября 2025
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
20 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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