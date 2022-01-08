В 1 сезоне сериала «Любовь с иголочки» в центре событий оказывается стеснительный школьник, который увлекается фарфоровыми куклами. Другие подростки подшучивают над ним из-за его нетипичного для мальчика хобби. Вакана Годзё мечтает заниматься изготовлением кукол из фарфора, как и его дед, а пока занимается пошивом одежды для экспонатов из своей коллекции. Для Ваканы такие люди, как красивая и общительная девушка Марин Китагава, являются выходцами из другого мира. Но когда Марин узнает об увлечении Ваканы Годзё, она вдруг начинает проявлять к нему активный интерес.