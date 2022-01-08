Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Любовь с иголочки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь с иголочки
Киноафиша Сериалы Любовь с иголочки Сезоны Сезон 1

Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь с иголочки»

В 1 сезоне сериала «Любовь с иголочки» в центре событий оказывается стеснительный школьник, который увлекается фарфоровыми куклами. Другие подростки подшучивают над ним из-за его нетипичного для мальчика хобби. Вакана Годзё мечтает заниматься изготовлением кукол из фарфора, как и его дед, а пока занимается пошивом одежды для экспонатов из своей коллекции. Для Ваканы такие люди, как красивая и общительная девушка Марин Китагава, являются выходцами из другого мира. Но когда Марин узнает об увлечении Ваканы Годзё, она вдруг начинает проявлять к нему активный интерес.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Любовь с иголочки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Тот, кто живет в совершенно противоположном мире, чем я Someone Who Lives in the Exact Opposite World as Me
Сезон 1 Серия 1
8 января 2022
Хотите побыстрее сделать это? Wanna Hurry Up, and Do It?
Сезон 1 Серия 2
15 января 2022
Тогда почему бы и нет? Then Why Don't We?
Сезон 1 Серия 3
22 января 2022
Это твоя подружка? Are These Your Girlfriend's?
Сезон 1 Серия 4
29 января 2022
Потому что это лучшая сиська из всех, верно? It's Probably Because This Is the Best Boob Bag Here
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2022
Чего?! For Real?!
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2022
Домашние свидания – самые лучшие! Holy Crap, I'm on a Date at Home With the Guy I Wuv
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2022
Я действительно рекомендую подсветку I Really Recommend Backlighting
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2022
Когда я увидел фотографии, там были разные вещи When I Saw the Pictures, There Were Various Things
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2022
У всех нас есть проблемы We've All Got Struggles
Сезон 1 Серия 10
12 марта 2022
Я сейчас в отеле любви I Am Currently at a Love Hotel
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2022
Моя дорогая переодевалка My Dress-Up Darling
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2022
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше