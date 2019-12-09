В 1 сезоне сериала «Следы» в центре событий оказывается юная лаборантка Шотландского института судебных наук по имени Эмма, которая решает пройти курс по криминалистике в интернете. В качестве ученицы она разбирает выдуманное преступление и внезапно понимает, что оно имеет отношение к реальным событиям ее прошлого. При помощи двух наставников девушка пытается разобраться в сложившейся ситуации. Три женщины полны решимости отыскать убийцу и привлечь его к ответственности. Эмма даже не догадывается, с чем ей придется столкнуться. Она вспомнит о гибели своей матери и узнает о трудном характере отчима.