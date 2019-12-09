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Следы 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Следы
Киноафиша Сериалы Следы Сезоны Сезон 1

Traces
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Следы»

В 1 сезоне сериала «Следы» в центре событий оказывается юная лаборантка Шотландского института судебных наук по имени Эмма, которая решает пройти курс по криминалистике в интернете. В качестве ученицы она разбирает выдуманное преступление и внезапно понимает, что оно имеет отношение к реальным событиям ее прошлого. При помощи двух наставников девушка пытается разобраться в сложившейся ситуации. Три женщины полны решимости отыскать убийцу и привлечь его к ответственности. Эмма даже не догадывается, с чем ей придется столкнуться. Она вспомнит о гибели своей матери и узнает о трудном характере отчима.

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Список серий сериала Следы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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