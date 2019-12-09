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Постер к сериалу Следы
Постер к сериалу Следы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Следы
Следы (2019 - …) Traces
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Alibi
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

Британский криминально-драматический сериал «Следы» – это история, действие которой разворачивается в Шотландии. В центре событий оказываются три женщины, которым порой приходится идти на крайние меры, чтобы выяснить правду об одном нераскрытом деле, связанном с убийством. Все начинается с того, что лаборантка Эмма проходит онлайн-курс криминалистики, и внезапно выясняет, что вымышленное расследование странным образом связано с ее жизнью. Два профессора оказывают содействие девушке, помогая докопаться до истины.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лора Фрейзер
Лора Фрейзер
Мартин Компстон
Мартин Компстон
Джон Гордон Синклер
Майкл Нардон
Лори Бретт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Следы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Следы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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