Британский криминально-драматический сериал «Следы» – это история, действие которой разворачивается в Шотландии. В центре событий оказываются три женщины, которым порой приходится идти на крайние меры, чтобы выяснить правду об одном нераскрытом деле, связанном с убийством. Все начинается с того, что лаборантка Эмма проходит онлайн-курс криминалистики, и внезапно выясняет, что вымышленное расследование странным образом связано с ее жизнью. Два профессора оказывают содействие девушке, помогая докопаться до истины.