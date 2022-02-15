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Следы 2019 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Следы
Киноафиша Сериалы Следы Сезоны Сезон 2

Traces
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Следы»

Во 2 сезоне сериала «Следы» история молодой лаборантки из Шотландского института судебных наук продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне девушка имела дело с криминальным расследованием, которое напрямую было связано с ее прошлым. Героиня узнала подробности о трагической гибели своей матери и столкнулась с тяжелым нравом отчима. Помимо этого, во время первой рабочей смены в следственном управлении девушкам пришлось работать в руинах ночного заведения, где прошел большой пожар, в котором погибли три человека. В новом сезоне Эмма продолжит свой путь. Ее ждут новые опасные приключения.

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Список серий сериала Следы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
15 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
22 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
1 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
8 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
15 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
22 марта 2022
График выхода всех сериалов
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