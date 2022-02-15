Во 2 сезоне сериала «Следы» история молодой лаборантки из Шотландского института судебных наук продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне девушка имела дело с криминальным расследованием, которое напрямую было связано с ее прошлым. Героиня узнала подробности о трагической гибели своей матери и столкнулась с тяжелым нравом отчима. Помимо этого, во время первой рабочей смены в следственном управлении девушкам пришлось работать в руинах ночного заведения, где прошел большой пожар, в котором погибли три человека. В новом сезоне Эмма продолжит свой путь. Ее ждут новые опасные приключения.