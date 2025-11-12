Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Палм-Рояль 2024 - 2026, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Палм-Рояль
Сезоны
Сезон 2
Palm Royale
18+
Премьера сезона
12 ноября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 20 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.7
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Палм-Рояль 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
TBA
Сезон 2
Серия 1
12 ноября 2025
TBA
Сезон 2
Серия 2
19 ноября 2025
TBA
Сезон 2
Серия 3
26 ноября 2025
TBA
Сезон 2
Серия 4
3 декабря 2025
TBA
Сезон 2
Серия 5
10 декабря 2025
TBA
Сезон 2
Серия 6
17 декабря 2025
TBA
Сезон 2
Серия 7
24 декабря 2025
TBA
Сезон 2
Серия 8
31 декабря 2025
TBA
Сезон 2
Серия 9
7 января 2026
TBA
Сезон 2
Серия 10
14 января 2026
График выхода всех сериалов
А вы обращали внимание на автомобили в «Москва слезам не верит»? Есть и «Мерседес» и «Ниссан»: это многое говорит о Кате
Фэнтези-сериалы Netflix, которые не заметили из-за «Ведьмака» и «Аркейна»: 5 не менее крутых и достойных проектов
После «Аркейна» Netflix обратился к скандинавским богам: этот сериал мог бы стать новым хитом, но о нем мало кто слышал
На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667