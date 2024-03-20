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Палм-Рояль 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Палм-Рояль
Киноафиша Сериалы Палм-Рояль Сезоны Сезон 1

Palm Royale 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Палм-Рояль»

В 1 сезоне сериала «Миссис Американский пирог» в центре событий оказывается уверенная американка Максин Симмонс, которая делает все, чтобы завоевать свое место среди элиты общества Палм-Бич. Богатые и влиятельные люди не любят впускать в свой круг представителей среднего класса, но Максин не из тех, кто отступает в случае возникновения препятствий. Главной героине предстоит ответить на несколько вопросов: как попасть в привилегированное общество, зачем ей это нужно, а главное – чем она готова пожертвовать для того, чтобы достичь своей цели? Максин Симмонс ждет немало увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Палм-Рояль График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилотная серия Pilot
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2024
Максин спасает кошку Maxine Saves a Cat
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2024
Максин - как Деллакорт Maxine's Like a Dellacorte
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2024
Максин идет на риск Maxine Rolls the Dice
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2024
Максин запускает цепную реакцию Maxine Shakes the Tree
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2024
Максин принимает меры Maxine Takes a Step
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2024
Максин сажает принца Maxine Bags a Prince
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2024
Максин спасает кита Maxine Saves the Whale
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2024
Максин поднимает шум Maxine Makes a Splash
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2024
Максин устраивает вечеринку Maxine Throws a Party
Сезон 1 Серия 10
8 мая 2024
График выхода всех сериалов
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