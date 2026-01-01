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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Палм-Рояль
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Палм-Рояль
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Палм-Бич, Флорида, США
Где снимали известные сцены
Студия
Павильон 14 студии Paramount — Мелроуз-авеню, 5555, Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния, США
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Даты съемок сериала Палм-Рояль
27 мая 2022 - Ноябрь 2022
9 октября 2024 - 10 мая 2025
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