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Медленные лошади 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Медленные лошади
Киноафиша Сериалы Медленные лошади Сезоны Сезон 3

Slow Horses 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Медленные лошади»

В 3-м сезоне сериала «Медленные лошади» разворачивается сюжет, основанный на книге Real Tigers Мика Херрона. Главными действующими лицами вновь оказываются члены команды Джексона Лэма. На этот раз героев втянули в заговор, угрожающий существованию не только Слау Хауса, но и всей команде МИ5. Напомним, в финале предыдущего сезона Джексон Лэм выясняет причины неожиданной смерти бывшего агента. Мину и Луизе поступает предложение, от которого очень сложно отказаться. Ривер предотвращает предполагаемый теракт. Лэм и Катинский встретились лицом к лицу. Хо чуть не оказывается жертвой киллера из России.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Медленные лошади График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Странные игры Strange Games
Сезон 3 Серия 1
29 ноября 2023
Жестокие уроки Hard Lessons
Сезон 3 Серия 2
29 ноября 2023
Переговоры с тиграми Negotiating With Tigers
Сезон 3 Серия 3
6 декабря 2023
Незваные гости Uninvited Guests
Сезон 3 Серия 4
13 декабря 2023
Уборка Cleaning Up
Сезон 3 Серия 5
20 декабря 2023
Следы Footprints
Сезон 3 Серия 6
27 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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