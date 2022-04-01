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Медленные лошади 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Медленные лошади
Киноафиша Сериалы Медленные лошади Сезоны Сезон 1

Slow Horses 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Медленные лошади»

В 1 сезоне сериала «Медленные лошади» главными героями становятся несколько британских шпионов, которые раньше занимали престижное положение и собирались построить блестящую карьеру. Однако амбиции спецагентов были полностью перечеркнуты в результате роковой случайности. Они допустили серьезную оплошность во время операции, за что были «сосланы» в захудалое подразделение с неблагозвучным названием «Slow Horses». Возглавляет отдел Джексон Лэмб — весьма талантливый шпион с большим опытом. Но его карьера тоже оказалась разрушена из-за вспыльчивого темперамента и непримиримого характера.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Медленные лошади График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Недотепство заразно Failure's Contagious
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Работа под градусом Work Drinks
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2022
Непрофессионально Bad Tradecraft
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2022
Приемные часы Visiting Hours
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2022
Фиаско Fiasco
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2022
Безрассудство Follies
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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