Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Медленные лошади 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Медленные лошади
Киноафиша Сериалы Медленные лошади Сезоны Сезон 2

Slow Horses 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Медленные лошади»

Во 2 сезоне сериала «Медленные лошади» погибает агент. Членам команды приходится анализировать буквально все, чтобы выйти на след преступника, ответственного за смерть их коллеги. В телефоне погибшего была заметка с некоторой информацией. Вскоре выясняется, что агенты внедрения, которые оказались среди британцев, могут представлять угрозу. Ленд погружается в прошлое. Британский агент Ривер Картрайт отправляется на опасное задание. Другие сотрудники отдела прикрывают его. Жизнь в Слау Хаусе вновь перестает быть скучной, а разведчики оказываются втянуты в очередную авантюру.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
8.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Медленные лошади График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Конечная Last Stop
Сезон 2 Серия 1
2 декабря 2022
Из Апшотта с любовью From Upshott with Love
Сезон 2 Серия 2
2 декабря 2022
Кто кого перепьет Drinking Games
Сезон 2 Серия 3
9 декабря 2022
Цикада Cicada
Сезон 2 Серия 4
16 декабря 2022
Политическое закулисье Boardroom Politics
Сезон 2 Серия 5
23 декабря 2022
Старые счета Old Scores
Сезон 2 Серия 6
30 декабря 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше