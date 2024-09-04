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Медленные лошади 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Медленные лошади
Киноафиша Сериалы Медленные лошади Сезоны Сезон 4

Slow Horses 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Медленные лошади»

В 4-м сезоне сериала «Медленные лошади» продолжается история о команде неуклюжих горе-агентов английской контрразведки и их несносном боссе Джексоне Лэме. Шпионам повезло вернуться в строй и снова проявить себя на благо родной державы. Распутывая традиционные для мира шпионажа козни и подтасовки, изгои МИ5 защищают Великобританию от неприятелей. Напомним, в предыдущем сезоне команда Джексона Лэма оказалась втянута в заговор, который угрожал существованию не только Слау Хауса, но и всей команды МИ5. В новом сезоне главных героев ожидает немало новых захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Медленные лошади График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кража личности Identity Theft
Сезон 4 Серия 1
4 сентября 2024
В город приезжает незнакомец A Stranger Comes To Town
Сезон 4 Серия 2
11 сентября 2024
О чем думаешь? Penny for Your Thoughts
Сезон 4 Серия 3
18 сентября 2024
Возвращение Returns
Сезон 4 Серия 4
25 сентября 2024
Смертельная опасноость Grave Danger
Сезон 4 Серия 5
2 октября 2024
Здравствуй и прощай Hello Goodbye
Сезон 4 Серия 6
9 октября 2024
График выхода всех сериалов
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