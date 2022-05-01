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Дельфин 2 2023 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дельфин 2
Киноафиша Сериалы Дельфин 2 Сезоны Сезон 1

Дельфин 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дельфин 2»

В 1 сезоне сериала «Дельфин 2» оперативник Андрей Кораблев решает остаться в родном Южноморске. Несмотря на то, что вся его жизнь уже давно протекает в столице, он чувствует, что его долг – спасти малую родину от преступного синдиката. В конце прошлой части Андрею удалось найти и остановить убийцу своего дедушки – бывшего бандита, а ныне нечестного бизнесмена Сергея Боровикова. Однако опыт и друзья-дельфины подсказывают парню, что за Боровиковым стоит еще более опасная и влиятельная фигура. Кроме того, в помощи Андрея нуждаются сотрудница океанографического института Инна и ее подопечная Василиса.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дельфин 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 июня 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 июня 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 июня 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 июня 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
7 июня 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
8 июня 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
8 июня 2022
График выхода всех сериалов
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