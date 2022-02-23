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Агеев 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Агеев
Киноафиша Сериалы Агеев Сезоны Сезон 1

Агеев 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Агеев»

В 1 сезоне сериала «Агеев» подполковник Антон Агеев отличается тяжелым характером и пользуется необычными методами во время розыскных мероприятий. Но заместителю начальника угрозыска приходится мириться с этим из-за высокой эффективности Антона. Кира Кириллова, которая появилась в отделе несколько лет назад, сумела установить доверительные отношения с Агеевым. Но все меняется после того, как он замечает ее странное поведение на месте убийства. У подполковника появляются причины думать, что его коллега связана с преступлением и знает гораздо больше, чем говорит. Агеев рассказывает обо всем психологу Надежде Новицкой...

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Агеев» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 марта 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2022
График выхода всех сериалов
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