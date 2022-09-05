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Классная Катя 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Классная Катя
Киноафиша Сериалы Классная Катя Сезоны Сезон 1

Классная Катя 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Классная Катя»

В 1 сезоне сериала «Классная Катя» действие происходит в маленьком подмосковном городке. В центре событий оказывается дочь мэра Катерина, которая отличается взрывным и капризным характером. Отец, устав от выходок своего чада, в качестве наказания и на благо своей политической карьере отправил Катю на работу в местную общеобразовательную школу. Дерзкая и бесшабашная девушка становится учительницей географии. Кроме того, перед Катей встает задача не из простых: вызвать уважение школьников, а также расположить к себе коллег-преподавателей, чтобы способствовать повышению рейтингов отца.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Классная Катя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 сентября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 сентября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 сентября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 сентября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 сентября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
26 сентября 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
27 сентября 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
28 сентября 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
29 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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