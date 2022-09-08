Меню
Валерия Астапова: биография и фильмография звезды сериала «Классная Катя»
Краткая история о том, как участница музыкальной передачи стала новым лицом СТС.
Написать
8 сентября 2022 14:29
«Классная Катя»: о чем сериал и кто сыграл главные роли
Горячая новинка с участием звезд кино и соцсетей выходит на СТС уже сегодня.
Написать
5 сентября 2022 14:52
Избалованная Валерия Астапова идет работать в школу в трейлере сериала «Классная Катя»
Комедия в духе «Очень плохой училки».
Написать
1 сентября 2022 14:10
«Это маленькая жизнь, которой я закрываю гештальт школьной дружбы»: эксклюзивное интервью с Маргаритой Дьяченковой
5 сентября в 19:00 первый звонок прозвенит для героев комедийного сериала СТС «Классная Катя». В новой истории школьников 10 «Г» класса во главе с безбашенной учительницей географии (Валерия Астапова) сыграют Даня Милохин, Луиза Габриэла Бровина, Маргарита Дьяченкова, чья общая аудитория в соцсетях превышает 40 млн человек.
Написать
29 августа 2022 11:11
