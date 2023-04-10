В 6 сезоне сериала «Невский» Павел Семенов оказался арестован после того, как он открыл огонь по злоумышленнику, который угрожал мирным гражданам фальшивым оружием. Полицейский оказался за решеткой. Татьяна Белова ушла из правоохранительных органов. Чтобы не остаться без денег, она начала заниматься розыском беглых преступников, за поимку которых полагается щедрое вознаграждение. Подполковник Юрий Окунько стал главой УМФД по Центральному району Санкт-Петербурга и пригласил к себе Андрея Михайлова, который решил и дальше работать в полиции. Тем временем следователи СК узнали, что взяли не того...