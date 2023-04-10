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Nevskij season 6 watch online

Nevskij season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Nevskij Seasons Season 6
Nevskij 16+
Title Сезон 6. Расплата за справедливость
Season premiere 10 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 30
Runtime 25 hours 30 minutes
"Nevskij" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Невский» Павел Семенов оказался арестован после того, как он открыл огонь по злоумышленнику, который угрожал мирным гражданам фальшивым оружием. Полицейский оказался за решеткой. Татьяна Белова ушла из правоохранительных органов. Чтобы не остаться без денег, она начала заниматься розыском беглых преступников, за поимку которых полагается щедрое вознаграждение. Подполковник Юрий Окунько стал главой УМФД по Центральному району Санкт-Петербурга и пригласил к себе Андрея Михайлова, который решил и дальше работать в полиции. Тем временем следователи СК узнали, что взяли не того...

Series rating

7.6
Rate 31 votes
6.2 IMDb

"Nevskij" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Серия 1
Season 6 Episode 1
10 April 2023
Серия 2
Season 6 Episode 2
10 April 2023
Серия 3
Season 6 Episode 3
11 April 2023
Серия 4
Season 6 Episode 4
11 April 2023
Серия 5
Season 6 Episode 5
12 April 2023
Серия 6
Season 6 Episode 6
12 April 2023
Серия 7
Season 6 Episode 7
13 April 2023
Серия 8
Season 6 Episode 8
13 April 2023
Серия 9
Season 6 Episode 9
14 April 2023
Серия 10
Season 6 Episode 10
14 April 2023
Серия 11
Season 6 Episode 11
17 April 2023
Серия 12
Season 6 Episode 12
17 April 2023
Серия 13
Season 6 Episode 13
18 April 2023
Серия 14
Season 6 Episode 14
18 April 2023
Серия 15
Season 6 Episode 15
19 April 2023
Серия 16
Season 6 Episode 16
19 April 2023
Серия 17
Season 6 Episode 17
20 April 2023
Серия 18
Season 6 Episode 18
20 April 2023
Серия 19
Season 6 Episode 19
21 April 2023
Серия 20
Season 6 Episode 20
21 April 2023
Серия 21
Season 6 Episode 21
24 April 2023
Серия 22
Season 6 Episode 22
24 April 2023
Серия 23
Season 6 Episode 23
25 April 2023
Серия 24
Season 6 Episode 24
25 April 2023
Серия 25
Season 6 Episode 25
26 April 2023
Серия 26
Season 6 Episode 26
26 April 2023
Серия 27
Season 6 Episode 27
27 April 2023
Серия 28
Season 6 Episode 28
27 April 2023
Серия 29
Season 6 Episode 29
28 April 2023
Серия 30
Season 6 Episode 30
28 April 2023
TV series release schedule
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