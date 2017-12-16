В 1 сезоне сериала «Позднее раскаяние» молодые люди Оля и Кирилл страстно влюблены и собираются пожениться. Только есть одно препятствие: она – девушка из обеспеченной интеллигентной семьи, а он – сын простой малярши. Особенно браку противится мать Оли – строгая и принципиальная Ася, считающая, что ее дочка достойна лучшего. Однажды влюбленные решают устроить семейный ужин, чтобы решить проблему за общим столом. Но в день этой судьбоносной встречи полиция задерживает Кирилла с ножом… над телом несостоявшейся тещи. Оля не хочет верить, что жених убил ее мать, но доказательства выглядят неоспоримо.