Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Позднее раскаяние 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Позднее раскаяние
Киноафиша Сериалы Позднее раскаяние Сезоны Сезон 1

Позднее раскаяние 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Позднее раскаяние»

В 1 сезоне сериала «Позднее раскаяние» молодые люди Оля и Кирилл страстно влюблены и собираются пожениться. Только есть одно препятствие: она – девушка из обеспеченной интеллигентной семьи, а он – сын простой малярши. Особенно браку противится мать Оли – строгая и принципиальная Ася, считающая, что ее дочка достойна лучшего. Однажды влюбленные решают устроить семейный ужин, чтобы решить проблему за общим столом. Но в день этой судьбоносной встречи полиция задерживает Кирилла с ножом… над телом несостоявшейся тещи. Оля не хочет верить, что жених убил ее мать, но доказательства выглядят неоспоримо.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Позднее раскаяние» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2017
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше