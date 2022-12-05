Меню
«Ведьмак», «Песочный человек» и другое: что представил Netflix на фестивале Comic-Con в Сан-Паулу
Ляпы «Уэнсдэй», новый проморолик «Достать ножи: Стеклянная луковица» и трейлер «Ведьмака: Происхождение»
Написать
5 декабря 2022 14:02
Netflix представил трейлер второй части сериала «Бумажный дом: Корея»
Продолжение ремейка популярного криминального сериала зрители смогут увидеть уже в следующем месяце.
Написать
14 ноября 2022 12:15
Помните «Остаться в живых»? Вот что стало с актерами из легендарного сериала
Как сегодня выглядят и чем занимаются актеры, которые приковывали внимание зрителей к экранам больше 10 лет назад.
Написать
8 сентября 2022 14:43
Новый сериал «Бумажный дом: Корея»: превзошел ли он оригинал, как связан с BTS и стоит ли его смотреть?
Корейская драма-ограбление по мотивам испанского одноименного хита. О новом сериале «Бумажный дом: Корея» в вопросах и ответах.
Написать
27 июня 2022 15:18
Новое революционное ограбление: вышел трейлер южнокорейского ремейка «Бумажного дома»
Действие развернется в условиях воссоединения вымышленного воссоединения Кореи.
Написать
6 июня 2022 11:06
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом»
Продолжения культовых шоу и любопытные теленовинки в нашей традиционной подборке главных сериалов месяца.
Написать
27 мая 2022 12:16
Netflix выпустил новый тизер корейского ремейка «Бумажного дома», представив основных действующих лиц
Профессор и его банда теперь будут действовать в Южной Корее.
Написать
20 января 2022 11:12
