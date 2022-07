1 Fraggle Rock Theme Fraggle Rock 1:03

2 Party in Fraggle Rock Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:40

3 Hip, Hip, Hooray Fraggle Rock 0:58

4 Only Way Home Fraggle Rock 1:20

5 Floop, Bloop, And Whoop Fraggle Rock / Sam Ramirez, John Tartaglia 0:44

6 Shine On Us Now (Moon Come Soon) Fraggle Rock, Patti LaBelle 1:43

7 Every Voice Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:54

8 Doozer Marching Song Fraggle Rock 1:20

9 Merggle Moon Migration Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:30

10 Share and You’re Not Alone Fraggle Rock 1:22

11 Chase the Wind Fraggle Rock, Cynthia Erivo 1:39

12 Go With the Flow Fraggle Rock, Daveed Diggs 2:04

13 Glow Away Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:27

14 That’s Not What I Want Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:16

15 Legend of Icy Joe Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:29

16 New Day’s Day Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:40

17 Dream a Dream and See Fraggle Rock, Эд Хелмс 1:50

18 Craggle Lagoon Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:24

19 Doozer Stick Jingle Fraggle Rock / Sam Ramirez 0:19

20 Same Light Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:29

21 Ball of Fire Fraggle Rock, Kenan Thompson 1:54

22 Once Upon a Time (I Knew My Name) Fraggle Rock 1:54

23 No Two Paths Fraggle Rock / Sam Ramirez 1:21

24 Put It All Together Fraggle Rock / Douglas Lyons, Ethan D. Pakchar, Sam Ramirez 1:55

25 There’s a Lot I Want to Know Fraggle Rock, Эд Хелмс 1:31

26 Follow Me Fraggle Rock 1:43

27 One Heart Fraggle Rock / Sam Ramirez 2:44