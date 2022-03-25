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Дорога в тысячу ли 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дорога в тысячу ли
Киноафиша Сериалы Дорога в тысячу ли Сезоны Сезон 1

Pachinko 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дорога в тысячу ли»

В 1 сезоне сериала «Дорога в тысячу ли» раскрывается история влюбленной пары из Кореи. Юноша и девушка встречаются и понимают, что больше не могут жить друг без друга. Но их чувство запретно, поэтому им приходится выступать вдвоем против целого мира – своего общества, страны и семей. Им придется пережить боль потери, познать цену любви, горечь войны и красоту мира, триумф победы и вкус мести. Действие разворачивается на фоне значимых исторических событий и охватывает четыре поколения одного семейства. Сюжет перемещается между Кореей, Японией и Америкой, сплетая интимную историю с эпической сагой о целом народе.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Дорога в тысячу ли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава 1 Chapter One
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2022
Глава 2 Chapter Two
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2022
Глава 3 Chapter Three
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2022
Глава 4 Chapter Four
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2022
Глава 5 Chapter Five
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2022
Глава 6 Chapter Six
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2022
Глава 7 Chapter Seven
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2022
Глава 8 Chapter Eight
Сезон 1 Серия 8
29 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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