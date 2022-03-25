В 1 сезоне сериала «Дорога в тысячу ли» раскрывается история влюбленной пары из Кореи. Юноша и девушка встречаются и понимают, что больше не могут жить друг без друга. Но их чувство запретно, поэтому им приходится выступать вдвоем против целого мира – своего общества, страны и семей. Им придется пережить боль потери, познать цену любви, горечь войны и красоту мира, триумф победы и вкус мести. Действие разворачивается на фоне значимых исторических событий и охватывает четыре поколения одного семейства. Сюжет перемещается между Кореей, Японией и Америкой, сплетая интимную историю с эпической сагой о целом народе.